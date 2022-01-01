Unternehmensverzeichnis
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Gehälter

ASSURANCE IQs Gehaltsbereich reicht von $63,315 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing-Operations in United States am unteren Ende bis $261,300 für einen Software-Engineering-Manager in Canada am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ASSURANCE IQ. Zuletzt aktualisiert: 9/12/2025

$160K

Produktmanager
Median $156K
Buchhalter
$93.1K
Datenwissenschaftler
$152K

Marketing
$93.5K
Marketing-Operations
$63.3K
Produktdesigner
$186K
Programmmanager
$111K
Software-Engineering-Manager
$261K
Technischer Programmmanager
$173K
Vesting-Zeitplan

10%

JAHR 1

20%

JAHR 2

40%

JAHR 3

30%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei ASSURANCE IQ unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 10% werden unverfallbar im 1st-JAHR (10.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 40% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (40.00% jährlich)

  • 30% werden unverfallbar im 4th-JAHR (30.00% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei ASSURANCE IQ ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $261,300. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ASSURANCE IQ beträgt $152,348.

