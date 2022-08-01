Unternehmensverzeichnis
Association of American Railroads
Association of American Railroads Gehälter

Association of American Railroadss Gehaltsbereich reicht von $124,375 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $175,120 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Association of American Railroads. Zuletzt aktualisiert: 8/30/2025

$160K

Produktmanager
$124K
Software-Ingenieur
$149K
Lösungsarchitekt
$175K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

FAQ

Association of American Railroads最高薪職位是Lösungsarchitekt at the Common Range Average level，年度總薪酬為$175,120。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Association of American Railroads年度總薪酬中位數為$149,250。

