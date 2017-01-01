Unternehmensverzeichnis
Asphalt Green
Top-Einblicke
    • Über uns

    Asphalt Green is a nonprofit in New York City dedicated to promoting healthy lifestyles through accessible sports, fitness, and play opportunities for people of all ages and skill levels.

    asphaltgreen.org
    Website
    1984
    Gründungsjahr
    480
    Anzahl Mitarbeiter
    $50M-$100M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

