Arya.ai
Arya.ai Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in India bei Arya.ai reicht von ₹430K bis ₹589K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Arya.ais Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$5.3K - $6.3K
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$4.9K$5.3K$6.3K$6.7K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Arya.ai?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Arya.ai in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹588,644. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Arya.ai für die Position Software-Ingenieur in India beträgt ₹429,966.

