Die Forschungswissenschaftler-Vergütung in United Kingdom bei Arm reicht von £76.8K pro year für Grade 3 bis £123K pro year für Grade 5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United Kingdom beläuft sich auf £82.5K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Arms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Grade 2
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
£76.8K
£58.6K
£11.5K
£6.7K
Grade 4
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 5
£123K
£84.1K
£30.5K
£8.8K
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Arm unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)