Arm
Arm Full-Stack-Softwareentwickler Gehälter in United Kingdom

Die Full-Stack-Softwareentwickler-Vergütung in United Kingdom bei Arm reicht von £43.3K pro year für Grade 2 bis £178K pro year für Grade 6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United Kingdom beläuft sich auf £131K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Arms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025

Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Einstiegslevel)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£146K
£86.6K
£55.9K
£3.9K
£122K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Arm unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Full-Stack-Softwareentwickler bei Arm in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £242,491. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Arm für die Position Full-Stack-Softwareentwickler in United Kingdom beträgt £124,843.

Weitere Ressourcen