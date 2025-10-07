Die DevOps-Ingenieur-Vergütung in United Kingdom bei Arm beträgt £117K pro year für Grade 4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United Kingdom beläuft sich auf £91.2K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Arms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Grade 2
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
£117K
£78.4K
£34.7K
£3.9K
Grade 5
£ --
£ --
£ --
£ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Arm unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)