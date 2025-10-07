Die ASIC Engineer-Vergütung in United States bei Arm reicht von $168K pro year für Graduate Hardware Engineer bis $371K pro year für Principal Hardware Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $315K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Arms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$188K
$147K
$25.3K
$15.4K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Arm unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)