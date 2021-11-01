Unternehmensverzeichnis
AQR Capital Management
AQR Capital Management Gehälter

AQR Capital Managements Gehaltsbereich reicht von $44,859 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Risikokapitalgeber am unteren Ende bis $187,500 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von AQR Capital Management. Zuletzt aktualisiert: 8/29/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $49K

Backend-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
Median $188K

Quantitativer Forscher

Finanzanalyst
Median $173K

Software-Engineering-Manager
$109K
Risikokapitalgeber
$44.9K

Associate

FAQ

The highest paying role reported at AQR Capital Management is Datenwissenschaftler with a yearly total compensation of $187,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AQR Capital Management is $109,360.

Weitere Ressourcen