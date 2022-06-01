Unternehmensverzeichnis
AppsFlyer
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

AppsFlyer Gehälter

AppsFlyer's Gehaltsbereich reicht von $29,470 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenerfolg am unteren Ende bis $269,593 für einen Technischer Programm-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von AppsFlyer. Zuletzt aktualisiert: 8/12/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $133K

Backend-Softwareingenieur

Software Engineering Manager
Median $144K
Business Analyst
$95.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Kundenerfolg
$29.5K
Datenanalyst
$85.3K
Data Scientist
$141K
Personalwesen
$85.4K
Marketing
$54K
Produktdesigner
$85.4K
Produktmanager
$109K
Programmmanager
$125K
Recruiter
$147K
Vertrieb
$121K
Technischer Programm-Manager
$270K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei AppsFlyer unterliegen Aktien-/Equity-Gewährungen einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen in Kontakt zu treten, Karrieretipps zu erhalten und mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei AppsFlyer gemeldet wurde, ist Technischer Programm-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $269,593. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei AppsFlyer gemeldet wurde, beträgt $115,012.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für AppsFlyer gefunden

Verwandte Unternehmen

  • PLANOLY
  • MOLOCO
  • Button
  • Kochava
  • Intercom
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen