AppOmni Gehälter

AppOmni's Gehaltsbereich reicht von $150,750 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen UX-Forscher am unteren Ende bis $326,625 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von AppOmni. Zuletzt aktualisiert: 8/12/2025

$160K

Produktdesigner
$159K
Produktmanager
$327K
Software Engineering Manager
$229K

Technischer Programm-Manager
$156K
UX-Forscher
$151K
FAQ

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-AppOmni הוא Produktmanager at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $326,625. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AppOmni הוא $159,200.

