Die Produktmanager-Vergütung in Germany bei AppLovin beträgt €102K pro year für Senior Product Manager 2. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AppLovins Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
JAHR 1
Bei AppLovin unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:
100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% vierteljährlich)