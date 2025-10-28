Unternehmensverzeichnis
AppLovin
AppLovin Produktmanager Gehälter

Die Produktmanager-Vergütung in Germany bei AppLovin beträgt €102K pro year für Senior Product Manager 2. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AppLovins Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

€92.9K - €108K
Germany
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
€81.9K€92.9K€108K€119K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Product Manager 1
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Vesting-Zeitplan

100%

JAHR 1

Aktienart
RSU

Bei AppLovin unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei AppLovin in Germany liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €118,890. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei AppLovin für die Position Produktmanager in Germany beträgt €81,924.

