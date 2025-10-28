Unternehmensverzeichnis
AppLovin
AppLovin Personalwesen Gehälter

Die durchschnittliche Personalwesen-Gesamtvergütung in United States bei AppLovin reicht von $166K bis $236K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AppLovins Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$189K - $223K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$166K$189K$223K$236K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

100%

JAHR 1

Aktienart
RSU

Bei AppLovin unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalwesen bei AppLovin in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $235,750. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei AppLovin für die Position Personalwesen in United States beträgt $166,050.

