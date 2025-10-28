Unternehmensverzeichnis
AppLovin
AppLovin Datenanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Datenanalyst-Gesamtvergütung in Germany bei AppLovin reicht von €72K bis €105K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AppLovins Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

€82.7K - €94.3K
Germany
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
€72K€82.7K€94.3K€105K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

100%

JAHR 1

Aktienart
RSU

Bei AppLovin unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenanalyst bei AppLovin in Germany liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €104,923. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei AppLovin für die Position Datenanalyst in Germany beträgt €72,023.

Weitere Ressourcen