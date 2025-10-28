Unternehmensverzeichnis
AppLovin
AppLovin Geschäftsentwicklung Gehälter

Die Geschäftsentwicklung-Vergütung in Vietnam bei AppLovin beträgt ₫2.51B pro year für Senior Business Development Manager. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AppLovins Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Vesting-Zeitplan

100%

JAHR 1

Aktienart
RSU

Bei AppLovin unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Geschäftsentwicklung bei AppLovin in Vietnam liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₫2,988,975,360. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei AppLovin für die Position Geschäftsentwicklung in Vietnam beträgt ₫2,134,982,400.

