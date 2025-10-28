Unternehmensverzeichnis
Applied Value Group
Applied Value Group Unternehmensberater Gehälter

Die durchschnittliche Unternehmensberater-Gesamtvergütung in Sweden bei Applied Value Group reicht von SEK 561K bis SEK 800K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Applied Value Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

SEK 643K - SEK 752K
Sweden
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
SEK 561KSEK 643KSEK 752KSEK 800K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Applied Value Group?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Unternehmensberater bei Applied Value Group in Sweden liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SEK 800,140. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Applied Value Group für die Position Unternehmensberater in Sweden beträgt SEK 560,782.

