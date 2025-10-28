Unternehmensverzeichnis
Apple
Apple UX-Forscher Gehälter

Die UX-Forscher-Vergütung in United States bei Apple reicht von $139K pro year für ICT2 bis $308K pro year für ICT4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $310K.

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
ICT2
$139K
$130K
$2.5K
$6.8K
ICT3
$238K
$162K
$63.1K
$12.3K
ICT4
$308K
$199K
$95.7K
$13K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Apple unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen UX-Forscher bei Apple in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $419,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Apple für die Position UX-Forscher in United States beträgt $265,500.

