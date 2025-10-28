Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Apple reicht von $173K pro year für ICT2 bis $744K pro year für ICT6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $345K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Apples Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Apple unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Apple unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen
iOS-Entwickler
Mobile Software-Entwickler
Frontend Software-Entwickler
Machine Learning Engineer
Backend Software-Entwickler
Full-Stack Software-Entwickler
Netzwerk-Ingenieur
Quality Assurance (QA) Software-Entwickler
Dateningenieur
Production Software-Entwickler
Security Software-Entwickler
DevOps Engineer
Site Reliability Engineer
Virtual Reality Software-Entwickler
Systemingenieur
Videospiel-Software-Entwickler
Developer Advocate
Wissenschaftler
Embedded Systems Software-Entwickler