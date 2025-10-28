Die Unternehmensanalyst-Vergütung in United States bei Apple reicht von $112K pro year für ICT2 bis $289K pro year für ICT5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $180K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Apples Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
ICT2
$112K
$102K
$7.2K
$2.2K
ICT3
$177K
$139K
$27.4K
$10.2K
ICT4
$220K
$154K
$53.2K
$13.6K
ICT5
$289K
$174K
$85K
$30K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Apple unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
