Die Buchhalter-Vergütung in United States bei Apple reicht von $127K pro year für ICT3 bis $139K pro year für ICT4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $136K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Apples Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Apple unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 12.50 % halbjährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 12.50 % halbjährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 12.50 % halbjährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 12.50 % halbjährlich ) 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Apple unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Apple ?

