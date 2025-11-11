Unternehmensverzeichnis
Appian
Appian Cloud-Architekt Gehälter

Das mittlere Cloud-Architekt-Vergütungspaket in United States bei Appian beläuft sich auf $185K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Appians Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025

Median-Paket
Appian
Solution Architect
West McLean, VA
Gesamt pro Jahr
$185K
Stufe
Solution Architect 2
Grundgehalt
$163K
Stock (/yr)
$12K
Bonus
$10K
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
7 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Appian?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
RSU

Bei Appian unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Cloud-Architekt bei Appian in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $242,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Appian für die Position Cloud-Architekt in United States beträgt $172,400.

