Die Full-Stack Software-Entwickler-Vergütung in United States bei Appian reicht von $121K pro year für Software Engineer 1 bis $182K pro year für Senior Software Engineer 1. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $130K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Appians Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer 1
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
20%
JAHR 1
20%
JAHR 2
20%
JAHR 3
20%
JAHR 4
20%
JAHR 5
Bei Appian unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:
20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)