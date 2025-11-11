Die Full-Stack Software-Entwickler-Vergütung in India bei Appian beträgt ₹2.76M pro year für Software Engineer 2. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹2.76M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Appians Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
20%
JAHR 1
20%
JAHR 2
20%
JAHR 3
20%
JAHR 4
20%
JAHR 5
Bei Appian unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:
20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)