Appian
Appian Full-Stack Software-Entwickler Gehälter

Die Full-Stack Software-Entwickler-Vergütung in United States bei Appian reicht von $121K pro year für Software Engineer 1 bis $182K pro year für Senior Software Engineer 1. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $130K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Appians Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer 1
(Einstiegslevel)
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Anzeigen 3 Weitere Stufen
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
RSU

Bei Appian unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Full-Stack Software-Entwickler bei Appian in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $205,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Appian für die Position Full-Stack Software-Entwickler in United States beträgt $143,400.

Weitere Ressourcen