Appian
Account Executive Gehälter

Das mittlere Account Executive-Vergütungspaket in United States bei Appian beläuft sich auf $338K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Appians Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025

Median-Paket
company icon
Appian
Account Executive
Dallas, TX
Gesamt pro Jahr
$150K
Stufe
Account Executive
Grundgehalt
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
13 Jahre
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Tag

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
RSU

Bei Appian unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Account Executive bei Appian in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $170,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Appian für die Position Account Executive in United States beträgt $150,000.

