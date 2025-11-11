Unternehmensverzeichnis
Appian
Appian Bilanzbuchhalter Gehälter

Die durchschnittliche Bilanzbuchhalter-Gesamtvergütung in United States bei Appian reicht von $92.4K bis $129K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Appians Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$99K - $117K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$92.4K$99K$117K$129K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
RSU

Bei Appian unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Bilanzbuchhalter bei Appian in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $128,700. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Appian für die Position Bilanzbuchhalter in United States beträgt $92,400.

