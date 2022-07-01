Unternehmensverzeichnis
Apollo.io
Apollo.io Gehälter

Apollo.ios Gehaltsbereich reicht von $59,069 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $306,460 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Apollo.io. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Software-Ingenieur
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Frontend Software-Entwickler

Backend Software-Entwickler

Produktmanager
Median $280K
Manager für Geschäftsabläufe
$186K

Unternehmensanalyst
$164K
Datenwissenschaftler
$253K
Grafikdesigner
$212K
Personalwesen
$151K
Marketing
$114K
Produktdesigner
$284K
Produktdesign-Manager
$243K
Personalvermittler
$219K
Software-Engineering-Manager
$306K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Apollo.io unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Apollo.io ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $306,460. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Apollo.io beträgt $199,020.

