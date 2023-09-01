Apna Gehälter

Apnas Gehaltsbereich reicht von $3,449 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $113,184 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Apna . Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025