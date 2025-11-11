Unternehmensverzeichnis
Apex Fintech Solutions
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Backend Software-Entwickler

Apex Fintech Solutions Backend Software-Entwickler Gehälter

Die Backend Software-Entwickler-Vergütung in United States bei Apex Fintech Solutions beträgt $107K pro year für Software Engineer I. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $132K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Apex Fintech Solutionss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer I
(Einstiegslevel)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Apex Fintech Solutions?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Backend Software-Entwickler bei Apex Fintech Solutions in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $143,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Apex Fintech Solutions für die Position Backend Software-Entwickler in United States beträgt $120,000.

Weitere Ressourcen