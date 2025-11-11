Die Backend Software-Entwickler-Vergütung in United States bei Apex Fintech Solutions beträgt $107K pro year für Software Engineer I. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $132K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Apex Fintech Solutionss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer I
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***