Anyscale
Anyscale Produktmanager Gehälter in San Francisco Bay Area

Das mittlere Produktmanager-Vergütungspaket in San Francisco Bay Area bei Anyscale beläuft sich auf $246K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Anyscales Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket
company icon
Anyscale
Product Manager
San Francisco, CA
Gesamt pro Jahr
$246K
Stufe
L6
Grundgehalt
$246K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Anyscale?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Anyscale unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Anyscale in San Francisco Bay Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $404,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Anyscale für die Position Produktmanager in San Francisco Bay Area beträgt $204,000.

