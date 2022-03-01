Unternehmensverzeichnis
Anyscale Gehälter

Anyscale's Gehaltsbereich reicht von $144,275 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Recruiter am unteren Ende bis $317,500 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Anyscale. Zuletzt aktualisiert: 8/11/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $318K
Produktmanager
$204K
Recruiter
$144K

Lösungsarchitekt
$299K
Technischer Programm-Manager
$208K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Anyscale unterliegen Aktien-/Equity-Gewährungen einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

The highest paying role reported at Anyscale is Software-Ingenieur with a yearly total compensation of $317,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anyscale is $207,955.

