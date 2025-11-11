Die Backend Software-Entwickler-Vergütung in San Francisco Bay Area bei Anthropic reicht von $640K pro year für Senior Software Engineer bis $578K pro year für Lead Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in San Francisco Bay Area beläuft sich auf $570K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Anthropics Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Anthropic unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)