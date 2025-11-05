Unternehmensverzeichnis
Anthropic Software-Ingenieur Gehälter in New York City Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in New York City Area bei Anthropic reicht von $350K pro year für Software Engineer bis $535K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in New York City Area beläuft sich auf $500K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Anthropics Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer
(Einstiegslevel)
$350K
$225K
$125K
$0
Senior Software Engineer
$535K
$310K
$225K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Anthropic unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Anthropic in New York City Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $570,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Anthropic für die Position Software-Ingenieur in New York City Area beträgt $200,000.

