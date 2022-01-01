Unternehmensverzeichnis
Anthem
Anthem Gehälter

Anthem's Gehaltsbereich reicht von $84,575 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $208,740 für einen Data Science Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Anthem. Zuletzt aktualisiert: 8/21/2025

$160K

Business Analyst
Median $117K
Software-Ingenieur
Median $110K
Lösungsarchitekt
Median $201K

Data Science Manager
$209K
Data Scientist
Median $145K
Finanzanalyst
$88.4K
Informationstechnologe (IT)
$84.6K
Produktdesigner
$136K
Produktmanager
Median $148K
Software Engineering Manager
$159K
FAQ

The highest paying role reported at Anthem is Data Science Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,740. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anthem is $140,338.

Andere Ressourcen