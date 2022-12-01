Unternehmensverzeichnis
Anta
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Anta Gehälter

Anta's Gehaltsbereich reicht von $62,356 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Modedesigner am unteren Ende bis $133,718 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Anta. Zuletzt aktualisiert: 8/21/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Modedesigner
$62.4K
Personalwesen
$109K
Software-Ingenieur
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Software Engineering Manager
$134K
Lösungsarchitekt
$82.9K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Anta gemeldet wurde, ist Software Engineering Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $133,718. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Anta gemeldet wurde, beträgt $109,001.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Anta gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Databricks
  • Microsoft
  • Netflix
  • Snap
  • SoFi
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen