Unternehmensverzeichnis
Ant Group
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Ant Group Gehälter

Ant Group's Gehaltsbereich reicht von $54,398 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager in China am unteren Ende bis $220,743 für einen Business Analyst in Singapore am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ant Group. Zuletzt aktualisiert: 8/21/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $69.5K
Produktmanager
Median $87.6K
Business Analyst
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Geschäftsentwicklung
$56K
Data Scientist
$90.6K
Marketing
$121K
Marketing-Betrieb
$167K
Produktdesigner
$80.4K
Projektmanager
$54.4K
Lösungsarchitekt
$146K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Ant Group gemeldet wurde, ist Business Analyst at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $220,743. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Ant Group gemeldet wurde, beträgt $89,118.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Ant Group gefunden

Verwandte Unternehmen

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen