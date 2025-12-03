Ansys Technischer Redakteur Gehälter

Die durchschnittliche Technischer Redakteur-Gesamtvergütung in United States bei Ansys reicht von $73.5K bis $101K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ansyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $79.6K - $94.5K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $73.5K $79.6K $94.5K $101K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 33 % JAHR 1 33 % JAHR 2 33 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Ansys unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Ansys ?

