Die Production Software-Entwickler-Vergütung in United States bei Ansys reicht von $124K pro year für P2 bis $139K pro year für P3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $150K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ansyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
33%
JAHR 1
33%
JAHR 2
33%
JAHR 3
Bei Ansys unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)