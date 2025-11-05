Ansys Software-Ingenieur Gehälter in Spain

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Spain bei Ansys reicht von €45.7K pro year für P2 bis €70.5K pro year für P3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Spain beläuft sich auf €61.1K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ansyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Einstiegslevel ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 €45.7K €38.6K €4.8K €2.4K P3 Senior Software Engineer €70.5K €55.4K €12.3K €2.9K P4 Lead Software Engineer € -- € -- € -- € -- Anzeigen 4 Weitere Stufen

+ €50.9K + €78.1K + €17.5K + €30.7K + €19.3K Don't get lowballed

Neueste Gehaltsangaben

​ Tabellenfilter Abonnieren Hinzufügen Vergütung hinzufügen Vergütung hinzufügen

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( EUR ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus Keine Gehälter gefunden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recruiting? Erstellen Sie ein interaktives Angebot

Vesting-Zeitplan Haupt 33 % JAHR 1 33 % JAHR 2 33 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Ansys unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Ansys ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel Neuen Titel einreichen