Die Software-Ingenieur-Vergütung in Spain bei Ansys reicht von €45.7K pro year für P2 bis €70.5K pro year für P3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Spain beläuft sich auf €61.1K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ansyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.5K
€55.4K
€12.3K
€2.9K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
33%
JAHR 1
33%
JAHR 2
33%
JAHR 3
Bei Ansys unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)
