Ansys Software-Ingenieur Gehälter in San Francisco Bay Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in San Francisco Bay Area bei Ansys reicht von $137K pro year für P2 bis $156K pro year für P3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in San Francisco Bay Area beläuft sich auf $154K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ansyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Einstiegslevel ) $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Software Engineer 2 $137K $123K $6.8K $7.2K P3 Senior Software Engineer $156K $138K $7.3K $11.5K P4 Lead Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Anzeigen 4 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 33 % JAHR 1 33 % JAHR 2 33 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Ansys unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Ansys ?

