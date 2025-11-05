Ansys Software-Ingenieur Gehälter in Pune Metropolitan Region

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Pune Metropolitan Region bei Ansys reicht von ₹1.7M pro year für P1 bis ₹3.19M pro year für P4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Pune Metropolitan Region beläuft sich auf ₹1.84M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ansyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Einstiegslevel ) ₹1.7M ₹1.67M ₹0 ₹38.3K P2 Software Engineer 2 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P3 Senior Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P4 Lead Software Engineer ₹3.19M ₹2.96M ₹0 ₹226K Anzeigen 4 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 33 % JAHR 1 33 % JAHR 2 33 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Ansys unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

