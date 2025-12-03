Unternehmensverzeichnis
Ansys
Ansys Vertrieb Gehälter

Die durchschnittliche Vertrieb-Gesamtvergütung in United States bei Ansys reicht von $107K bis $152K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ansyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$121K - $144K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$107K$121K$144K$152K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Ansys unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Vertrieb bei Ansys in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $151,800. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ansys für die Position Vertrieb in United States beträgt $106,920.

Weitere Ressourcen

