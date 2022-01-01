Unternehmensverzeichnis
Ansys
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Ansys Gehälter

Ansys's Gehaltsbereich reicht von $22,287 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $190,000 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ansys. Zuletzt aktualisiert: 8/21/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Maschinenbauingenieur
P2 $110K
P3 $164K
Hardware-Ingenieur
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Kundenservice
$63.4K
Elektroingenieur
$174K
Informationstechnologe (IT)
$131K
Marketing
$124K
Marketing-Betrieb
$113K
Optikingenieur
$62.3K
Produktmanager
$131K
Projektmanager
$179K
Recruiter
$107K
Vertrieb
$133K
Vertriebsingenieur
$39.3K
Technischer Programm-Manager
$123K
Technischer Redakteur
$87.1K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Plan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktientyp
RSU

Bei Ansys unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Plan:

  • 33% wird erworben im 1st-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% wird erworben im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% wird erworben im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen in Kontakt zu treten, Karrieretipps zu erhalten und mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Ansys gemeldet wurde, ist Hardware-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $190,000. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Ansys gemeldet wurde, beträgt $111,360.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Ansys gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen