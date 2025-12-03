Unternehmensverzeichnis
Ansira
Ansira Projektmanager Gehälter

Die durchschnittliche Projektmanager-Gesamtvergütung in United States bei Ansira reicht von $61.5K bis $89.3K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ansiras Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$69.8K - $81K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$61.5K$69.8K$81K$89.3K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Ansira?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Projektmanager bei Ansira in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $89,250. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ansira für die Position Projektmanager in United States beträgt $61,500.

Weitere Ressourcen

