Anritsu
Anritsu Vertriebsingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Vertriebsingenieur-Gesamtvergütung in Romania bei Anritsu reicht von RON 128K bis RON 179K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Anritsus Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$31.4K - $36.5K
Romania
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$29K$31.4K$36.5K$40.6K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Vertriebsingenieur bei Anritsu in Romania liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von RON 179,126. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Anritsu für die Position Vertriebsingenieur in Romania beträgt RON 127,947.

