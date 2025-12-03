Unternehmensverzeichnis
Anonyome Labs
Anonyome Labs
Anonyome Labs Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in India bei Anonyome Labs reicht von ₹5.13M bis ₹7.14M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Anonyome Labss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$62.4K - $73.5K
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$58.2K$62.4K$73.5K$81.1K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Anonyome Labs?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Anonyome Labs in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹7,139,233. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Anonyome Labs für die Position Lösungsarchitekt in India beträgt ₹5,125,603.

Weitere Ressourcen

