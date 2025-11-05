Unternehmensverzeichnis
Anheuser-Busch InBev Software-Ingenieur Gehälter in India

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in India bei Anheuser-Busch InBev beläuft sich auf ₹3.12M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Anheuser-Busch InBevs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket
company icon
Anheuser-Busch InBev
senior data engineer
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹3.12M
Stufe
6
Grundgehalt
₹3.12M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
10 Jahre
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Anheuser-Busch InBev in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹4,234,410. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Anheuser-Busch InBev für die Position Software-Ingenieur in India beträgt ₹2,623,741.

