Angi Software-Ingenieur Gehälter in Louisville Area

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Angis Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

💰 Alle anzeigen Gehälter

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Angi unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Angi in Louisville Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $203,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Angi für die Position Software-Ingenieur in Louisville Area beträgt $180,000.

