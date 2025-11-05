Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Chicago Area bei Angi reicht von $167K pro year für L2 bis $186K pro year für L3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Chicago Area beläuft sich auf $185K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Angis Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$167K
$142K
$11.6K
$13.3K
L3
$186K
$160K
$5K
$21K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Angi unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)