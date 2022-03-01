Unternehmensverzeichnis
Angi
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Angi Gehälter

Angis Gehaltsbereich reicht von $49,750 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $280,812 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Angi. Zuletzt aktualisiert: 8/29/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $195K
Software-Engineering-Manager
L3 $274K
L4 $281K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Datenwissenschaftler
Median $207K
Produktdesigner
Median $138K
Personalvermittler
Median $130K
Verwaltungsassistent
$112K
Business-Analyst
$167K
Finanzanalyst
$169K
Personalwesen
$130K
Marketing
$78.6K
Vertrieb
$49.8K
UX-Forscher
$184K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Angi unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

The highest paying role reported at Angi is Software-Engineering-Manager at the L4 level with a yearly total compensation of $280,812. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angi is $169,150.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Angi gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • ServiceNow
  • Medallia
  • Chewy
  • FICO
  • Equinix
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen